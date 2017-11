Dorin Chirtoaca ramane suspendat din functia de primar si sub control judiciar. Decizia a fost luata la ultima sedinta preliminara din procesul sau de judecata - VIDEO

Dorin Chirtoaca ramane suspendat din functia de primar si sub control judiciar. Decizia a fost luata la ultima sedinta preliminara din procesul sau de judecata. Astazi judecatorul Alexandru Negru a respins toate demersurile avocatilor, iar incepand cu urmatoarea sedinta, va incepe examinarea dosarului in fond. Au fost atentionati si aparatorii lui Chirtoaca pentru ca acestia au tacut la sedinta de astazi in semn de protest.