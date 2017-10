Dorin Chirtoaca ramane suspendat din functia de primar. Curtea de Apel a respins recursul avocatilor

Decizia a fost luata astazi de catre magistratii de la Curtea de Apel.

Pe 28 iulie, magistratii de la Judecatoria Buiucani au decis sa-l suspende pe Dorin Chirtoaca din functia de primar general al capitalei.





Dorin Chirtoaca a fost retinut pe 25 mai de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata, fiind banuit de trafic de influenta. A doua zi, Judecatoria Buiucani la plasat in arest la domiciliu, masura prelungita pana in prezent. Recent, primarului i-a mai fost inaintata o invinuire – de luare de mita.