Dorin Chirtoaca si-a dat demisia din functia de primar general al capitalei: "Eu am primit mandatul de la cetateni, nu de la Plahotniuc, Dodon sau Leanca. Doar lor pot sa le dau acest mandat"

Dorin CHIRTOACA: "Am decis sa refuz la functia de primar. Conform legii, alegerile anticipate ar urma sa aiba loc pe data de 20 mai.

[...]

Eu am primit mandatul de la cetateni, nu de la Plahotniuc, nu de la Dodon, nu de la Leanca. Doar lor pot sa le dau acest mandat. Cetatenii vor sa aiba un primar ales. Le zic ca nu pot sa revin din cauza dictaturii, trebuie intreprinsi alti pasi.

Partidul de la guvernare este impotriva alegerilor anticipate la Primarie, nu au sustinere la Chisinau, vor sa-si pastreze primarul ilegal, Silvia Radu, de acolo pana in 2019. Sa piarda alegerile din Chisinau ar fi un esec foarte mare inainte de alegerile parlamentare din noiembrie 2018.



La primarie o sa spuna doamna ca m-am speriat de reforme. Cetatenii din Chisinau: pentru ei fac lucrul asta si in numele drepturilor lor de a avea un primar ales. Si asta e singurul motiv care sta ca baza alegerii mele. Nu pot sa ma intorc la primarie, imi dau demisia.

N-am iesit a doua zi sa tip, demisia, alegeri anticipate, victima Dorin Chirtoaca. Am incercat prin toate caile pana a ajunge aici. Dupa ce mi-am anuntat demisia, cine stie, acum Curtea Constitutionala poate sa se razgandeasca, sa zica, uite a fost suspendat ilegal."



Dorin CHIRTOACA: "Am reclamat mai multe lucruri si de fiecare data am cerut sa se mearga pe lege si sa aiba loc un proces corect, din pacate acest lucru nu are loc. Ultimele evenimente sunt vorbitoare chiar si pentru cei care nu sunt specialisti.

Lucrurile arata foarte clar ca totul este intors pe dos. Se doreste ca persoanele complici sa fie transformate in mod artificial in martori, aici ma refer la domnii Gamretki si Grozavu. Acestia trebuie audiati in calitatea lor initiala, in care au fost in rand cu mine. Nu poate fi schimbata calitatea lor in mod artificial. Este un abuz, mai devreme sau mai tarziu lucrurile se vor clarifica la CEDO.

Recent, domnul procuror, care trebuie felicitat pentru ca a fost promovat in functie, a refuzat sa aduca probele, instanta spune sa aduca probele complete, el spune ca refuza. Separa probleme. Nu are dreptul nimeni sa refuze. Un procuror a refuzat, a spus ca nu aduce materialele in judecata, a adus o parte si gata. Asta inseamna ca el mereu va refuza ceva.

Aratati-mi un singur primar in UE, care este suspendat din functie in timpul unui proces. Nu exista asa ceva, in toata Europa, nu exista niciun primar suspendat din functie care se afla intr-un proces. Doar daca exista o decizie irevocabila a instantei. De asta toti fug, Curtea Constitutionala, toti.Eu periodic am informat europenii despre toate incalcarile.

In decembrie am transmis o descriere despre faptul ca lucrurile sunt date peste cap si in Chisinau, si in Republica, despre faptul ca trebuie sa fiu restabilit in functie, mai ales dupa referendum.

Au suspendat doi consilieri pentru faptul ca sunt suspendat eu. Chestia cu fuziunile, nu poti a le uni aiurea, fara sens, cand planul de reforma spune altceva. Bataia de joc fata de domnul Moldova, asta nu este corect, iar oamenii isi dau seama de asta.

[....]

Cui trebuie prosteala asta, ei vor ca acum sa para ca Primaria e tehnocrata. Ei vor sa para ca e alianta PD si PPEM, dar de fapt e PD cu PSRM, iar socialistii tac ca mutii. Targul e PD si PSRM, doamna Radu i-a botezat copiii lui Dodon. Socialistii tac.





[...]

Care este sensul sa arestezi 20 de medici, chiar daca ar fi adevarat, de ce sa-i izolezi, sa fi cercetati in stare de libertate. Pentru ce trebuie arestati? Pentru ca sa bage frica in ei. Ca sa se teama. Daca s-a trecut la oameni simpli...

La noi deja este dictatura si merge din ce in ce mai mult pentru ca nimeni sa nu dechida gura, iar daca deschide gura - la puscarie, in arest la domiciliu.

Consilierii sunt chemati la PD, pe Cantemir, amenintati cu dosare penale ca sa sustina ce vor ei. Primarii din suburbii sunt presati sa treaca la PD sau la PUN. Vreti dovezi? Domnul Salari este in conflict aspru cu Tutu la Bacioi, de ce nu a plecat la PD domnul Salari? El umbla cu pistolul la brau ani de zile, el nu poate sa mearga la PD, o sa-l rada tot Bacioiul. L-ar fi luat la furci.

Domnul Basescu stie oare ca domnul Salaru vrea sa-l aduca sub Plahotniuc? Peste ani acesti oameni care trec de la PL la PD sau PUN, vor recunoaste ca li s-a dat sa aleaga intre cele doua partide ca sa para ca sunt in continuare unionisti. Voi fi eu viu sau inchis, acesti oameni peste ani vor recunoaste.Chiar am de gand sa iau legatura cu domnul Basescu sa-l intreb daca el isi da seama de ceea ce se intampla.

[...]

Noi ce construim? O republica europeana sau una ca acum 30 de ani? Ori trolling ori tacere? O sa ne bage pe toti la puscarie doar ca sa se protejeze? Guvernul RM incala un tratat european.

[...]

Cristina Tarna a zis: o persoana care nu poate fi santajata este o persoana periculoasa. Ca sa fii liber si independent in RM, inseamna ca esti o persoana periculoasa. Asta inseamna ca orice om care vrea sa aiba o parere proprie, libera, separata, nu poate. Se pare ca numai alegeri noi anticipate ar putea debloca situatia din Chsiinau. Altceva decat alegeri anticipate nu vad alta solutie de a debloca situatia in Chisinau."