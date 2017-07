Dorin Chirtoaca, suspendat din functia de primar general al capitalei pana la o decizie definitiva in dosarul in care este cercetat. Chirtoaca: "O sa contestam decizia la Curtea de Apel"

Magistratii au admis integral demersul procurorilor privind suspendarea primarului. Astfel, Dorin Chirtoaca a fost suspendat din functia de primar general al capitalei pana la o decizie finala in dosarul in care este cercetat.

Victoria FURTUNA, PROCUROR: "Consider ca decizia este una legala. In acest dosar urmeaza sa fie audiati martori care sunt in legaturi de serviciu cu acesta."





Dorin CHIRTOACA, PRIMAR: "Ma asteptam la o astfel de decizie, eram pregatit. Se vedea o presiune enorma din partea Procuraturii. Este important sa mergem mai departe si sa aflam adevarul. Chiar daca nu as fi fost suspendat din functie nu as fi mers la serviciu in perioada acestui dosar.

Din cate tin minte, daca aceasta intimidare consta in suspendarea din functie a unor angajati, acest lucru l-au cerut si procurorii.

Ei au desfasurat licitatiile, ei s-au intalnit cu aceste persoane, iar acum nu-mi imaginez cum ei, care sunt invinuiti in acelasi dosar, apar in calitate de martori.

Simteam de ieri ca asa se va intampla. O sa contestam decizia la Curtea de Apel. Ne vom adresa si la CEDO, mai ales ceea ce tine de avocati."

Ieri, 27 iulie, procurorii au cerut in instanta suspendarea din functie a primarului Dorin Chirtoaca. Sedinta insa a fost amanata pe motiv ca avocatii primarului nu s-au putut prezenta, iar cel din oficiu nu cunoastea dosarul in detalii. Chirtoaca insista ca totul este un show politic, iar instanta, potrivit lui, ar fi presata sa ia o decizie cat mai curand.

Saptamana trecuta procurorii au trimis dosarul in judecata. Intr-un mesaj pe facebook, Dorin Chirtoaca ii acuza pe procurori de abuz. El sustine ca acestia au trimis dosarul sau in instanta, fara ca el sau avocatii sai sa-l citeasca, fapt ce ar fi ilegal. Edilul crede ca in august ar putea sa fie pronuntat sentinat in cazul sau.

Seful procuratorii Anticoruptie sustine dosarul a fost trimis in instanta deoarece avocatii primarului ar fi taraganat intentionat examinarea probelor.

Dorin Chirtoaca a fost retinut pe 25 mai de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata, fiind banuit de trafic de influenta. A doua zi, Judecatoria Buiucani la plasat in arest la domiciliu, masura prelungita pana in prezent. Recent, primarului i-a mai fost inaintata o invinuire – de luare de mita.