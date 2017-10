Dorin Chirtoaca vrea sa participe la referendumul pentru demiterea sa. Din arest la domiciliu, primarul suspendat a depus actele pentru a fi inregistrat in cursa electorala. Deocamdata nu a fost luata o decizie - VIDEO

Vitalie MIRON, JURIST PSRM, VICEPRES. CONS. EL. CIRC.: ”Legea nu interzice, dar nu prevede expres calitatea unei persoane fizice de a se inregistra in calitate de participant.”

Ion CEBANU, MEMBRU PL: ”Ce inseamna legea nu spune foarte clar. Legea spune foarte clar: ”cetatenii RM”. Art. 47, al.1, Codul electoral. Logic este ca primarul sa poata participa la aceasta campanie electorala si sa discute cu cetatenii optiunea.”

Socialistii au propus amanarea sedintei de astazi, insa initiativa nu a intrunit numarul necesar de voturi, la fel ca si propunerea liberalilor de a-l inregistra pe Dorin Chirtoaca.

Vitalie MIRON, JURIST PSRM, VICEPRES. CONS. EL. CIRC.: „Proiectul viza inregistrarea dlui Chirtoaca in calitate de participant. El nu a intrunit majoritatea de voturi, respectiv, nu a fost adoptata o hotarare cu privire la inregistrarea sau neinregistrarea acestuia.”

Ion CEBANU, MEMBRU PL: ”Dorin Chirtoaca nu este pur si simplu, Dorin Chirtoaca este acea persoana impotriva caruia astazi se face un referendum. El in mod normal trebuie sa poata fi inregistrat.”

Consiliul Electoral de Circumscriptie a cerut de la CEC precizari despre felul in care trebuie sa procedeze mai departe si va lua o decizie in cadrul unei alte sedinte. Astazi insa expira termenul de 3 zile pentru examinarea solicitarii depuse de Chirtoaca pe 13 octombrie. Liberalii spera ca in cazul in care va fi inregistrat ca participant, primarul suspendat va fi eliberat din arest la domiciliu pentru a-si face campanie.

Pana acum doar socialistii s-au inregistrat, PD, PAS, PLDM, PUN si PL anuntand ca isi indeamna sustinatorii sa nu participe la referendumul din 19 noiembrie. Dorin Chirtoaca a fost retinut la 25 mai in dosarul parcarilor cu plata, acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva. El se declara nevinovat.