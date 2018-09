Dosar penal in cazul accidentului in care a fost implicat Dodon. Soferul camionului, cercetat in stare de libertate. Ce pedeapsa risca

Potrivit politiei, barbatul de 40 de ani care conducea furgoneta a fost externat vineri din Spitalul Raional Straseni.

Intre timp, autoritatile au pornit o cauza penala, iar barbatul este cercetat in stare de libertate si urmeaza sa fie audiat in zilele urmatoare. Daca va fi gasit vinovat accesta risca o amenda in valoare de 32 500 de lei sau inchisoare de pana la 3 ani.

Potrivit purtatorului de cuvant al IGP, Mariana Betivu, soferul este cercetat pentru: "incalcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Aceasta incalcare se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani."

Igor Dodon a ajuns duminica, 9 septembrie, la spital dupa ce masina prezidentiala in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier pe soseaua Chisinau - Calarasi, in apropiere de Straseni. In Mercedesul izbit de o camioneta se mai afla mama acestuia, dar si unul dintre fii sai. Nu se stie incotro se indrepta coloana prezidentiala in momentul in care a avut loc impactul. Dodon, fiul acestuia si mama sa au fost transportati la Institutul de Medicina Urgenta. Duminica seara, atat Dodon cat si fiul lui au fost externati, insa mama presedintelui ramane internata la Urgenta.

