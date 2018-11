Dosar penal pentru dublu omor in cazul adolescentilor care au ars de vii, intr-o casa din Hancesti: autoritatile au un suspect. Ce spun procurorii

Procurorii sustin ca exista un suspect in acest caz, insa, deocamda, nu ofera detalii despre acesta.

Tragedia s-a intamplat acum doua zile in satul Mereseni. Doi adolescenti, o fata de 15 ani si un baiat de 17 ani au ars de vii, iar un alt tanar de 18 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce casa in care se aflau a luat foc. Vecinii sunt cei care au anuntat autoritatile, dupa ce au vazut ca locuinta arde, iar din interior se aud strigate.

Potrivit oamenilor legii, dupa primele investigatii, pe corpurile neinsufletite ale tinerilor au fost descoperite semne de violenta. Oamenii din localitate spun ca locuinta a fost incendiata intentionat.