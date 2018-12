Dosarele lui Vlad Filat, Veaceslav Platon si a lui Ilan Sor au fost investigate in regim preferential. O spun specialistii de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova - VIDEO

Dosarele lui Vlad Filat, Veaceslav Platon si a lui Ilan Sor au fost investigate in regim preferential. O spun specialistii de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, care au pus sub lupa modul in care au fost cercetate cele trei cazuri. In timp ce juristii vorbesc despre o justitie selectiva, procuratura anticoruptie sustine ca fiecare dosar trebuie privit prin prisma complexitatii sale.