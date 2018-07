Dosarul Autogarilor. Ministrul Economiei a mers la una dintre ele, si-a luat bilet... la microbuz si s-a dus in inspectie la Taraclia. "Nu prea va incap picioarele dupa scaun". Pozele postate de Gaburici - FOTO

“Nu prea va incap picioarele dupa scaun domnule ministru, este o problema in toata tara, microbuze omologate cu mai multe locuri decat ar trebui, in loc de 19 loc cum e normal, sunt 21.” - a comentat un internaut la poza in care se vede cum Gaburici se inghesuie ca sa incapa pe un scaun de langa geam.





“Mie mi-ar fi ruşine să fiu ministrul transporturilor şi să încarc asemenea poze. Casa de peron în care lucrează angajaţii Gării de Sud al mun. Chişinău este o mizerie. Gara întreagă e în mizerie. Transportul interurban o altă mizerie în care miroase urât. Nu există aer condiţionat, iar pasagerii permanent merg unii în cârca altora plini de transpiraţie. Pe lângă asta şoferii fac evaziune fiscală de ani de zile, sunt neordonaţi, aroganţi şi de-a dreptul inculţi.” - a scris un alt utilizator Facebook.

Acum cateva zile, ofiterii CNA au efectuat perchezitii la mai multe autogari din tara. 27 de angajati ai "Gărilor si statiilor auto" sunt suspectati de coruptie si sunt cercetati penal. Unii dintre ei se afla in izolator, altii sunt cercetati in stare de libertate, iar doi sunt dati in cautare.