Dosarul celor cinci indivizi, care au spart un bancomat din Stauceni si au furat din el aproape un milion de lei, pe masa magistratilor. Ce risca acestia - FOTO

Procurorii au finalizat urmarirea penala si au trimis in instanta de judecata cauza penala in privinta a celor cinci membri ai unei grupari criminale specializata in sustragerea banilor din bancomate.

In luna iunie, suspectii au furat aproximativ un milion de lei dintr-un bancomat din comuna Stauceni. Cei cinci indivizi au fost retinuti in flagrant in noaptea de 11 iunie, in sectorul Ciocana, cand se pregateau sa perforeze un alt bancomat cu ajutorul unui polizor unghiular si sa sustraga bani de acolo.

Indivizii au fost arestati si risca pana la 12 ani de puscarie.