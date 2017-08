Bolboceanu risca pana la 20 de ani de inchisoare. Potrivit procurorilor timp de cativa ani, fostul deputat democrat ar fi transmis informatii secrete despre tara noastra, contra plata, unui agent sub acoperire din Federatia Rusa. Bolboceanu ar fi fost retinut in flagrant, chiar in momentul in care transmitea informatii. Fostul deputat PD se declara nevinovat.