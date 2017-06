Dosarul in care este cercetat fostul ministru de la Transporturi, trimis in judecata: Chirinciuc si-a recunoscut vina si a fost transferat din penitenciarul 13 in arest la domiciliu

Iurie Chirinciuc si-a recunoscut vina in dosarul in care este cercetat si a fost transferat din Penitenciarul nr. 13 in arest la domiciliu. Procurorii anuntat ca au finalizat urmarirea penala si ca dosarul in care sunt cercetati pentru coruptie fostul ministru al Transporturilor si doi oameni de afaceri a fost trimis in judecata.