Dosarul in care este cercetat primarul Dorin Chirtoaca. Motivul pentru care procurorul de caz a cerut inlaturarea celor doi avocati ai edilul capitalei

Demersul a fost facut pe 31 mai, iar ulterior, cei doi avocati au contestat cerea procurorului de caz.

Astazi, la Judecatoria Buiucani, are loc sedinta de judecata in care urmeaza sa se examineze contestatia apararii.

Intre timp, protrivit procurorului anticoruptie, Dumitru Robu, ediulul si-ar mai fi angajat un avocat, care a si fost admis in proces. Este vorba de Valentin Gutu.

Pe 25 mai seara, dupa 4 ore de perchezitii in biroul sau de la Primarie si aproape 2 ore de perchezitii in locuinta sa, primarul capitalei Dorin Chirtoaca a fost retinut de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata. Acesta a fost plasat in izolatorul Centrului National Anticoruptie pentru 72 de ore, fiind banuit de trafic de influenta. A doua zi, Judecatoria Buiucani la plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile.