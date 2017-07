Poate scapa cu o amenda. Dosarul lui Igor Gamretki, pe masa judecatorilor. "Invinuitul a incheiat cu procurorul acord de recunoastere a vinovatiei in schimbul unei pedepse reduse"

Comunicatul emis de Procuratura

"Seful Directiei Generale Transport Public si Cai de Comunicatie (DGTPCC) a Primariei municipiului Chisinau va comparea pe banca acuzatilor. Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a deferit justitiei cauza penala de invinuire a acestuia, precum ca in calitate de autor si organizator, ar fi comis traficul de influenta la selectarea companiilor care urmau sa se ocupe de amenajarea parcarilor cu plata in capitala. Potrivit celor constatate de procurorii anticoruptie, in iulie 2015, Consiliul municipal Chisinau a anuntat initierea licitatiei privind organizarea si gestionarea parcarilor cu plata in capitala. Investigatiile au relevat insa ca, cerintele obligatorii au fost majorate nemotivat prin adaugarea ca exigenta fata de ofertanti demonstrarea efectuarii a minimum 6 000 000 de tranzactii de parcare in ultimii 3 ani, precum si dovada prestarii serviciilor de parcare auto cu plata prin intermediul tehnologiilor de plata electronice in nu mai putin de 5 orase in ultimii 2 ani. Desi caietul de sarcini a fost cumparat de 16 companii, doar doua au depus ofertele pentru participare - nerezidenta EME PARKLEITSYSTEM GmbH si rezidenta Sizif-L SRL, ultima fiind descalificata din motiv ca nu ar fi prezentat toate actele.

Dupa incheierea contractului intre Primaria Chisinau si compania câstigatoare a fost initiata o urmarire penala pe faptul depasirii atributiilor de serviciu de catre factorii de decizie ai Primariei si abuzului in serviciu comis de catre reprezentanti ai unor agenti economici.

Dosarul a fost deschis in legatura cu existenta unor banuieli rezonabile ca viceprimarul ar fi semnat contractul fara aprobarea acestuia de catre Consiliul Municipal Chisinau, in conditiile in care Legea cu privire la parteneriatul public privat stabileste expres ca, dupa desemnarea câstigatorului, se negociaza clauzele contractuale si doar dupa aceasta proiectul se transmite spre aprobare si semnare Consiliului Municipal Chisinau.Pe durata anchetei, au fost documentate intâlniri periodice ale sefului DGTPCC cu un om de afaceri, despre care exista probe ca ar fi gestionarul din umbra al agentului economic câstigator, al altor companii de parking, dar si al unor offshoruri.

Potrivit intelegerilor dintre seful DGTPCC cu omul de afaceri, acesta i-a promis ca poate interveni pe linga edilul capitalei in vederea initierii implementarii respectivului proiect in schimbul cedarii a 26% din capitalul social al companiei care urma a fi desemnata cistigatoare. Ulterior, propunerea omului de afaceri a fost acceptata de primar cu conditia partajarii in mod egal intre cei doi a cotei de 26%. Prin urmare, la indicatia Primarului municipiului Chisinau a fost initiata procedura de organizare a concursului, chiar daca termenul de desfasurare deja expirase.Astfel, procurorii anticoruptie si ofiterii Centrului National Anticoruptie au colectat probe care confirma faptul ca licitatia privind parteneriatul public-privat a fost trucata, iar functionarii Primariei si reprezentantii companiei câstigatoare ar fi actionat in complicitate.

Cauza penala in privinta seful Directiei Generale Transport Public si Cai de Comunicatie (DGTPCC) a Primariei municipiului Chisinau a fost disjunsa din cauza penala initiala unde figureaza si alte persoane implicate in trucarea licitatiei de selectare a companiilor care urmau sa se ocupe de amenajarea parcarilor cu plata in capitala. La moment, procurorii anticoruptie in comun cu ofiterii Centrului National Anticoruptie efectueaza actiuni de urmarire penala si masuri speciale de investigatii pentru finalizarea urmaririi penale.

De notat ca, invinuitul a incheiat cu procurorul acord de recunoastere a vinovatiei, cauza penala urmind a fi examinata de catre instanta de judecata in procedura speciala. Legislatia procesual-penala statueaza ca, acordul de recunoastere a vinovatiei este o tranzactie incheiata intre procuror si invinuit, care si-a dat consimtamintul de a-si recunoaste vina in schimbul unei pedepse reduse. Inculpatul este cercetat in stare de arest la domicilui, iar daca vina lui va fi demonstrata, acesta risca amenda in marime de la 3000 la 4000 unitati conventionale sau inchisoare de pina la 6 ani."