Dosarul Mariei Caraus a fost transmis in instanta. Fostul viceministru al finantelor risca pana la 15 de ani de inchisoare

Astfel, Maria Caraus va comparea in fata judecatorilor, fiind invinuita de dare si luare de mita. Potrivit procurorilor, in vara acestui an, viceministrul finantelor, cunoscand ca, printr-o decizie a Guvernului, vor fi alocate 15 mln de lei pentru reparatia Spitalului Republican, ar fi incercat sa convinga conducerea spitalului ca transferul banilor depinde de ea.