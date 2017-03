Dosarul nasului lui Vlad Filat, Ion Rusu ar putea fi trimis spre rejudecare. Curtea Suprema de Justitie a admis recursul in anulare depus de avocatii lui Rusu - VIDEO

Astfel, in cadrul sedintei programate pentru 6 aprilie, plenul colegiului penal al CSJ urmeaza sa examineze solicitarile avocatilor, care cer eliberarea lui Ion Rusu. Avocatii care sunt si aparatorii lui Vlad Filat, spun ca vor depune un recurs in anulare si in cazul fostului premier insa nu au spus cand mai exact. Acum un an Ion Rusu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru spalare de bani in proportii deosebit de mari, care ar fi prejudiciat adus Banca de Economii. Atunci Curtea Suprema respins recursul avocatilor.