Dosarul omorului minorei de la Straseni. Judecatorii - in deliberari: urmeaza sa pronunte sentinta in cazul celor trei suspecti

Dosarul omorului minorei de la Straseni. In aceste momente, judecatorii se afla in deliberari si urmeaza sa pronunte sentinta in cazul celor trei suspecti. 6 ani si 8 luni de inchisoare. Atat risca tinerii invinuiti de omorul adolescentei de 14 ani. Pedeapsa de 20 de ani pe care o riscau a fost redusa in jumatate, deoarece inculpatii si-ar fi recunoscut vinovatia si pentru ca sunt minori, legea permite ca termenul sa fie redus cu inca o treime.