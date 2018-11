Dosarul parcarilor cu plata: Curtea de Apel Chisinau a anulat restrictiile pentru Dorin Chirtoaca - Anticoruptie.md

Ex-primarul municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, invinuit de procurorii Anticoruptie de trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata, a primit unda verde ca sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova. La un an si jumatate dupa ce a fost retinut, Curtea de Apel Chisinau a anulat toate restrictiile impuse fostului edil in calitate de invinuit. In decembrie 2017, Chirtoaca a solicitat permisiunea de a pleca in Romania pentru a participa la funerariile regelui Mihai, dar a fost refuzat, scrie Anticoruptie.md