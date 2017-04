Dosarul parcarilor cu plata. Numarul banuitilor a crescut pana la 11: Sapte sunt detinuti in izolatorul CNA, iar alti patru, printre care seful de la Cai Ferate, Iurie Topala - cercetati in stare de libertate. Detalii noi

Potrivit ofiterului de presa al CNA, Angela Starinschi, in total, 11 persoane sunt cercetate in dosarul parcarilor cu plata din capitala. Sapte dintre ele, printre care viceprimarul Nistor Grozavu, seful directiei transport, Igor Gamretki, fostul consilier municipal, Ghenadie Ivascenco, reprezentantii a 3 firme si omul de afaceri Alexandru Pincevschi au fost retinuti ieri de catre procurorii anticoruptie si sunt detinuti in izolatorul CNA.

Alte 4 persoane, printre care Iurie Topala, directorul General al I.S. „Calea Ferata din Moldova, 2 consilieri municipali si un reprezentat al Agentiei Proprietatii Publice au fost audiati ieri de procurorii CNA si vor fi cercetati in stare de libertate in acelasi dosar.

Cel mai probabil, maine, 27 aprilie, procurorii vor cere mandate de arestare pentru cei 7 banuiti retinuti de CNA.

Cele 7 persoane reţinute sunt cercetate penal pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu şi abuz. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.