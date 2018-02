Ilan Sor va fi judecat la Cahul. Dosarul primarului de Orhei in care acesta a fost condamnat de prima instanta la sapte ani si 6 luni de inchisoare, va fi examinat de Curtea de Apel Cahul

Solicitarea de stramutare a dosarului lui Ilan Sor a venit din partea presedintelui Curtii de Apel Chisinau pe motiv ca 19 judecatori din cei 21 ai Colegiului penal al Curtii sunt imposibilitatea de a participa la examinarea cauzei penale.

Octeabrina POPA, PURTĂTOR DE CUVÂNT, CURTEA DE APEL CHIŞINĂU: "6 judecatori au participat in cadrul altor cauze cu referire la domnul Filat si Platon si sunt in imposibilitatea de a participa pe dosarul in care este vizat Ilan Sor. 4, si-au declarat abtinere, restul sunt repartizati in colegiilor specializate in recurs pentru adoptarea masurilor preventive si la fel nu pot participa.O alta cauza invocata de Curtea de Apel Chisinau este ca sotia avocatului lui Ilan Sor, Iulian Balan, este sefa Secretariatului Curtii de Apel Chisinau si ar putea aparea acuzatii de impartialitate."

Solicitat de ProTv Balan, a declarat ca nu a vazut decizia Curtii Supreme de Justitie si nu poate oferi comentarii referitor la motivul invocat de presedintele Curtii De Apel. Nici celalalt avocat al lui Ilan Sor nu a vrut sa comenteze decizia de stramutare a dosarului la Curtea de Apel Cahul. Deocamdata nu se stie cand va ajunge cauza in instanta din sudul tarii si va avea loc prima sedinta.

La Curtea de Apel Chisinau, dosarul a ajuns dupa mai bine de jumatate de an de la pronuntarea deciziei primei instante, pe motiv ca toate documentele au fost traduse in rusa, avand in vedere ca primarul de Orhei nu cunoaste limba romana. Vara trecuta Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare. Procurorii il acuza ca ar fi obtinut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. El se declara nevinovat si se plimba in libertate pana la o decizie a Curtii de Apel Cahul.