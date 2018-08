Cursele spre Venetia si Milano au fost amanate, dupa ce avionul care a decolat de la Chisinau spre Frankfurt a facut cale intoarsa, avand parbrizul crapat. Pasageri: "Am facut concert, am urlat pe aici, pana ne-au spus ce se intampla"

Zeci de pasageri stau pe aeroportul Chisinau dupa ce zborurile lor au fost amanate cu 5 ore.

Este vorba despre cursa Chisinau - Milano, care era programata pentru ora 13:20 si Chisinau - Venetia, de la 13:40.

Ambele curse au fost amanate pentru ora 19:00, spun reprezentantii companiei, iar totul e din cauza avionului de pe cursa Chisinau - Frankfurt, care a facut cale intoarsa.

Unii dintre moldoveni sustin ca nimeni nu i-a anuntat ca nu vor zbura la ora programata si ca orarul curselor lor a fost modificat.

"Am facut concert, am urlat, pana am gasit reprezentantul companiei. A venit si ne-a spus ca a organizat apa si mancare", ne-a spus unul dintre pasageri.

Ulterior, reprezentantii companiei care opereaza cele doua zboruri, ne-au spus ca toti pasagerii care asteapta pe aeroport au beneficiat de cate un pranz.