Doua femei au fost ranite, dupa ce microbuzul de ruta in care se aflau a lovit usor un cal si a ajuns intr-un sant. Ce spune politia - VIDEO

Acidentul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6 in apropiere de Criuleni. Maria Goncear s-a urcat in microbuz la Magdacesti si urma sa ajunga la Chisinau. Acum ea este internata in spitalul din Criuleni. Spune ca in urma loviturii puternice si-a pierdut cunostinta.

Maria GONCEAR, PASAGERA: “Eu stateam cu ochii inchisi cu castile in ureche, in acel moment am simtit doar ca o lovitura de creanga in geam, cand am deschis ochii microbuzul se ducea pe o parte, ce-o fost mai departe nu pot spune pe mine ma scos pe brate.”

Maria spune ca atunci cand si-a revenit a vazut cum pasagarii se urcau in alte microbuze.

Maria GONCEAR, PASAGERA: “Am ramas doar eu si o fetita care a fost in stare de soc. Microbuzul s-a lasat spre crengile copacilor ca sa nu se rastoarne si sa nu accidenteze lumea.”

Cele doua femei ranite in accident au fost aduse cu ambulanta la Spitalul din Criuleni.

Nicolae CROITORUL, DIRECTOR SPITAL CRIULENI: “Ambele au fost aduse cu leziuni usoare, pe parcursul zilei, pacientele au fost examinate, una din ele a fost eliberata cu tratament la domiciliu. Alta se afla in proces de diagnosticare.”

In microbuz se aflau 7 pasageri. Potrivit politiei, soferul a vrut sa evite impactul cu o caruta care-i aparuse in cale, astfel ca ajuns in santul de marginea drumului iar calul a fost lovit usor. Oamenii legii spun ca de vina se face carutasul care a iesit de pe un drum secundar si nu i-a acordat prioritate microbuzului. Acesta urmeaza sa fie amendat.