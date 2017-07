Doua femei din Ialoveni, cat pe ce sa ramana fara portofele in timp ce mergeau cu un microbuz de ruta. O hoata de buzunare le-a bagat mana in genti. Ce s-a intamplat dupa - VIDEO

In total, in genti, cele doua femei aveau in jur de 9 mii de lei. Ele au chemat imediat politia, iar hoata de 36 de ani le-a dat inapoi lucrurile furate. Oamenii legii i-au perchezitionat si locuinta suspectei unde au gasit cateva portofele goale.

Ea nu le-a putut explica poltistilor de unde le are, astfel acestia banuiesc ca ar fi implicata si in alte cazuri similare. Femeia se afla in custodia politiei si este cercetata pentru pungasie.