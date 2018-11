Doua fetite si mama lor, in stare grava la spital, dupa ce un sofer a adormit la volan si a izbit frontal masina in care se aflau, in apropiere de la Cahul. Cum s-a produs impactul - FOTO

Totul s-a intamplat aseara in jurul orei 22:40, pe o sosea dintr-o localitate din Cahul.

Potrivit politiei, un sofer de 65 de ani, care se afla la volanul unui Mitsubishi a izbit frontal un Nissan care mergea pe directia opusa a carosabilului. Soferul a adormit la volan, a intrat cu masina pe contrasens si a lovit automobilul, sustin oamenii legii.

In Nissan se aflau doua femei, printre care soferita de 33 de ani, dar si trei copii de 3, 10 si 11 ani, iar in Mitsubishi - soferul si o pasagera, ambii in varsta de 65 de ani.

In urma impactului violent, patru persoane au ajuns la spital - soferita, doi copii ai ei si celalalt sofer implicat in accident. Soferita se afla in stare extrem de grava la reanimare.

Toate circumstantele in care s-a produs accidentul urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.

Revenim cu detalii*