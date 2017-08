Doua masini, facute zob intr-o curte din capitala. Acoperisul sub care erau parcate s-a prabusit - VIDEO

Doi barbati din capitala si-au gasit masinile facute zob in locul in care, teoretic, ar trebui sa fie in siguranta - la parcare. Acoperisul s-a prabusit peste ele in aceasta dupa-amiaza. Potrivit locatarilor, s-a intamplat dupa ce un muncitor a dat din greseala cu excavatorul intr-un pilon. Acesta neaga si spune ca vibratiile masinilor, care faceau lucrari de curatare a canalizarii, ar fi determinat prabusirea.