Doua persoane au ajuns in stare grava la spital, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita in plin de o masina, langa satul Recea - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 19:30. Un Volkswagen, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 38 de ani, a lovit din spate o caruta in care se aflau doua persoane.

In urma impactului puternic, barbatii din caruta, unul in varsta de 60 de ani, iar altul de 27 de ani, au fost transportati in stare grava la spital. Soferul masinii nu a avut de suferit.

Oamenii legii mai spun ca soferul nu era in stare de ebrietate. Nu se cunoaste daca caruta avea elemente reflectorizante.

In urma loviturii, calul s-a stins pe loc.

Politia investigheaza cazul.