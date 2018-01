Doi soti de 62 de ani din Anenii Noi au ajuns la spital cu arsuri, dupa ce casa in care locuiau a fost cuprinsa de flacari - GALERIE FOTO

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, totul s-a intamplat in jur de ora 9 seara, iar la fata locului au fost trimise doua autospeciale.

In urma incendiului, casa a fost mistuita de flacari in totalitate, iar proprietarii au suferit intoxicatii cu monoxid de carbon si arsuri de gradul I. Din primele cercetari, pompierii au stabilit ca in urma incediului, a explodat si o butelie de gaz.

Toate circumstatele urmeaza a fi stabilite ulterior.

Potrivit datelor statistice ale IGSU de la inceputul anului in Republica Moldova au avut loc 121 incendii in care si-au pierdut viata 18 persoane.