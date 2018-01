Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau a derapat de pe sosea si s-a inversat in apropiere de o localitate din Anenii Noi - FOTO si VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in jurul orei 12:30 in apropiere de Troita Noua, Anenii Noi. Un microbuz de pe ruta Carahasni-Chisinau a derapat de pe sosea in apropiere e Troita Noua, s-a inversat si a ramas blocat acolo.

In urma impactului, 5 persoane au avut de suferit, dintre care 2 au fost transportate la spitalul raional din Anenii Noi.

Toate circumstantele in care s-a produs accidentul urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.