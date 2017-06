O persoana a murit, iar alta se afla in stare grava la spital, in urma unui accident produs in raionul Leova - FOTO

Potrivit politiei, accidentul s-a produs in jurul orei 15:00, pe soseaua Hincesti - Leova. Un barbat, in varsta de 43 de ani, conducand o Dacie, a iesit la depasire fara sa se asigure si a tamponat frontal un Opel. In urma impactului violent, soferul, in varsta de 69 de ani, care conducea regulamentar a decedat pe loc, iar sotia acestuia s-a ales cu diverse leziuni corporale, fiind transportata in stare grava la spital.