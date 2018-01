Doua persoane au decedat, dupa ce masinile lor au fost implicate in accidente. Unul a avut loc la Straseni, iar altul la Vulcanesti. A fost nevoie de interventia pompierilor pentru descarcerare

Potrivit pompierilor, un sofer in varsta de 66 de ani a decedat dupa ce masina pe care o conducea a derapat pe sosea. Accidentul a avut loc in jurul orei 15:00, in apropiere de orasul Straseni. Salvatorii au venit la fata locului si au scos corpul neinsufletit al barbatului dintre fiare.

Un alt accident a avut loc ieri langa Vulcanesti. Un Volkswagen s-a ciocnit violent cu un Opel. In urma impactului violent, soferul Volkswagen-ului a ramas blocat intre fiare, fiind necesara descarcerarea acestuia. La scurt timp persoana a decedat la spital.