Un barbat din Edinet si-a pierdut sotia si nasul de cununie intr-un accident infiorator produs la Telenesti: nu si-a putut controla masina pe drumul lunecos - FOTO si VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PROTV“: Tragicul accident s-a produs astazi in jurul orei 7.00, in apropiere de satul Verejeni, Telenesti. Potrivit politiei, soferul Fiatului a pierdut controlul volanului a derapat si s-a izbit frontal de un camion care venea din fata.”

Potrivit oamenilor legii, in autoturism se aflau 3 persoane - soferul, sotia acestuia si nasul lor de cununie. S-au pornit cu totii din Tarnova, Edinet la Institutul Oncologic din Chisinau.

Urmau sa ia o ruda de la spital si sa o aduca acasa. In apropiere de Verejeni, barbatul care conducea masina, a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, iar masina s-a ciocnit frontal cu un camion care venea din directia opusa. In urma impactului puternic cei doi pasageri din Fiat au murit pe loc, iar soferul a fost transportat la spitalul raional din Telenesti, unde a fost internat in sectia terapie intensiva.

Anatolie VACARI, SEF SECTIE TERAPIE INTENSIVA, TELENESTI: “A suferit un traumatism prin factura de gamba in stare de soc. Urmeaza interventie chirugicala la gamba.”

Soferul camionului nu a avut de suferit. Politia incearca sa afle ce anume a stat la baza accidentului. Oamenii legii presupun ca barbatul avea viteza prea mare ca sa poata controla masina pe un drum lunecos.

Politia urmeaza sa stabileasca cauzle exacte producerii accidentului.