Doua persoane au ramas prinse intre fiare, iar altele patru, printre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua masini s-au ciocnit violent, in apropiere de Balti - GALERIE FOTO

Accidentul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 5:20, pe soseaua Balti - Glodeni, in apropiere de localitatea Stuzovca.

Potrivit IGSU, un Volkswagen care era condus de un barbat de 67 de ani s-a ciocnit violent cu o Toyota in care se aflau patru persoane, printre care doi copii.

In urma impactului violent, soferul de la volanul Volkswagen-ului si pasagerul acestuia, o femeie de 64 de ani, au ramas prinsi intre fiare. A fost nevoie de interventia salavatorilor. Dupa ce au fost scosi din masina, ambii au fost transportati in stare grava la spitalul raional Balti.

Cele patru persoane care se aflau in Toyota au suferit leziuni usoare.