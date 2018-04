Doua persoane, mama si fiu s-au stins dupa ce au fost lovite in plin de o masina pe o strada din capitala. Cum s-a intamplat totul

Potrivit politiei, totul s-a intamplat aseara in jurul orei 21:00 pe soseaua Muncesti. Un Volkswagen, condus de un tanar de 18 ani, a intrat in plin in doua persoane, o femeie de 53 si fiul ei de 35 de ani, care mergeau pe marginea drumului.

In urma loviturilor primite, cei doi s-au stins pe loc, iar soferul de 18 ani a fost retinut de politiei.

Toate circumstantele in care s-a produs accidentul urmeaza a fi stabilite.