Cel putin doua persoane s-au stins, iar alte cateva sunt ranite, dupa o explozie produsa intr-un magazin din capitala. Prima versiune: ar fi vorba despre o grenada. LIVE TEXT

UPDATE 12:20 Versiunea martorilor. Cativa oameni care se aflau pe langa magazinul in care s-a produs explozia spun ca au vazut cum un barbat cu un rucsac negru in spate a intrat in incapere, iar imediat dupa asta s-a auzit un zgomot puternic.

UPDATE 12:00 A explodat o grenada. Potrivit ultimelor informatii aceasta este una dintre versiunile luata in calcul de autoritati.

UPDATE 11:50 Intreaga zona a fost incercuita, iar accesul pe acolo este interzis

UPDATE 11:40 Explozia s-a produs intr-un magazin situat pe strada Armeneasca din capitala.

Potrivit primelor informatii, mai multe ambulante se afla la fata locului. Deocamdata nu se cunoaste motivul exploziei.

A fost confirmat decesul a cel putin doua persoane. Alte cateva au fost ranite si sunt transportate la spital.

La ora 12:30 IGP organizeaza un briefing de presa in care vor oferi detalii despre explozie.

Echipa PRO TV este la fata locului si transmite LIVE VIDEO