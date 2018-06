O persoana a murit, iar alta a ajuns in stare grava la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit violent de un tren, intr-un sat din raionul Leova - FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in satul Cuporani din raionul Leova. Un barbat in varsta de 58 de ani, aflandu-se la volanul unui microbuz a ignorat semaforul care indica culoarea rosie si a incercat sa treaca calea ferata, chiar in momentul in care trenul se apropia. Astfel, acesta a fost lovit lateral de catre tren.

In urma impactului violent, pasagerul care se afla pe bancheta din dreapta s-a stins la spital, iar soferul s-a ales cu diferite leziuni.