Doua sculpturi mai putin obisnuite au aparut pe strada pietonala, de ziua Chisinaului: "suntem obligati sa facem ceva pentru oras” - VIDEO

Acum trecatorii au un motiv in plus sa colinde orasul la pas. Doua sculpturi, in marime naturala, vegheaza strada pietonala Eugen Doga din inima orasului.

Ludmila ANDRONIC, DIRECTOR COMPANIE: “Ideea a aparut anul trecut, in momentul in care ne-am dat seama ca orasul Chisinau va implini 580 de ani, iar noi avand un brand care ii poarta numele cu mandrie, am zis ca suntem obligati sa facem ceva pentru oras.”

Lucrarea este semnata de Pavel Obreja, un proaspat absolvent al Academiei de Arte.

Pavel OBREJA, SCULPTOR: “Am lucrat jumatate de an.”

Este povestea a doi indragostiti. Baiatul este sprijinit de un pilon, avand un buchet de flori in mana si privind spre ceas. Asteapta fata, care vine alergand spre el descult cu pantofii in mana. Internautii au facut glume, comentand ca pe pavajul de pe strada pietonala, in pantofi cu toc nu prea poti sa alergi, deaceea tanara apare descaltata.

Opera face parte din proiectul “Sculpturi care ne privesc in ochi”. O lucrare asemanatoare va aparea curand si in parcul Valea Morilor. Cheltuielile s-au ridicat la peste jumatate de milion de lei.