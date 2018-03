Doua slujbe cu doi preoti au fost oficiate in satul Dereneu unde localnicii s-au impartit in doua tabere, dupa ce parohul a decis sa treaca de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. Dupa slujba enoriasii s-au luat la harta - VIDEO

Doua slujbe cu doi preoti, fost oficiate astazi in satul Dereneu unde localnicii s-au impartit in doua tabere dupa ce parohul a decis sa treaca de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. O liturghie a avut loc afara intr-un foisor din curte, iar alta in biserica, iar preot a fost chiar secretarul Episcopiei de Ungheni si Nisporeni. Dupa slujba enoriasii s-au luat la harta.