Doua soferite au ajuns la spital, dupa ce masinile lor s-au ciocnit violent la o intersectie din capitala: unul dintre automobile s-a inversat - VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dupa amiaza, la intersectia strazilor Mihail Lemonosov cu Ion Ganea. Un automobil de model Hyundai s-a ciocnit cu un Nissan care in urma loviturii s-a inversat. Soferitele in varsta de 42 si 62 de ani, care conduceau automobilele au fost transportate de urgenta la spital.

Tot astazi in sectorul Ciocana al capitalei, la intersectia strazilor Mircea cel Batran cu Ion Domeniuc, un Volvo s-a inversat, ciocnindu-se cu un Mercedes Vito. Potrivit politiei, nimeni nu a avut de suferit.