Doua statii de pe bulevardul Stefan cel Mare vor fi scoase, iar in locul lor va fi doar una. Vezi unde

Doua scoase si pusa una singura in loc. Vorbim de statiile de pe bulevardul Stefan Cel Mare. In perimetrul strazilor Ismail Tighina urmeaza sa fie amenajat un nou punct de oprire. In schimb vor fi demontate alte doua, acolo unde s-ar forma ambuteiaje din cauza stationarii troleibuzelor si microbuzelor. Municipalitatea spune ca lucrarile au fost planificate asa inca de la inceput si nu ne costa mai nimic.