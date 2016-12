Droguri ascunse prin produse alimentare sau haine, aduse cu microbuzele de ruta din Franta in RM. Schema pusa la cale de 5 moldoveni

Potrivit politiei, in urma a 14 perchezitii, au fost retinuti cinci cetateni ai Republicii Moldova, stabiliti cu domiciliul temporar in Chisinau, unul din ei fiind stabilit in Franta.

Organizatorul schemei criminale si liderul grupului este un barbat de 40 de ani, care la momentul retinerii era condamnat conditionat pentru infractiuni similare.

In urma investigatiilor efectuate de fortele de ordine, s-a stabilit ca drogurile de tip pastile psihotrope „Subutex”, precum si „Methadone” in forma lichida erau aduse in Republica Moldova prin contrabanda, utilizind serviciile cargo sau microbuzele de ruta.

Psihotropele erau camuflate in produse alimentare sau haine.

Persoanele domiciliate in capitala au fost retinute in timp ce realizau drogurile, asupra lor fiind depistate peste 40 de pastile psihotrope si bani proveniti din realizarea drogurilor.

O pastila de subutex era vânduta de suspecti cu 800 – 1000 de lei, aceasta fiind suficienta pentru 6 – 8 consumatori. Ulterior, au fost intreprinse masuri si actiuni pentru identificarea si retinerea persoanei care transmitea drogurile de peste hotarele tarii, iar la data de 25 decembrie current, acesta a fost retinut in momentul in care a traversat frontiera de stat ca pasager al rutei Franta (Lyon) – Moldova (Chisinau).

In timpul cercetarii bagajului acestuia, au fost depistate 29 de recipiente a cate 10 – 15 ml cu inscriptia Methadone si peste 50 de pastile psihotrope de tip Subutex.

Drogurile erau camuflate printre haine si produse alimentare. Valoarea totala a drogurilor ridicate pe acest caz se ridica la peste 150.000 lei.

Pe acest caz persoanele retinute au statut de invinuiti, in privinta acestora fiind eliberat mandate de arest pe un termen de 30 de zile. Daca li se va dovedi vinovatia, barbatii risca o pedeapsa cu inchisoare de la 7 la 15 ani.