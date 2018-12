Droguri in valoare de 3 milioane de lei, ascunse sub pietre si tufisuri. Descoperirea care i-a socat pe politistii din capitala: clientul niciodata nu se intalnea cu vanzatorul. 15 persoane, retinute. Schema prin care actionau - VIDEO

Potrivit politiei, indivizii cu varstele cuprinse intre 17 si 35 de ani aduceau drogurile din Ucraina le vindeau la noi in tara. Acestia isi gaseau clientii prin intermediul Telegram-ului.

In schema pusa la cale de ei, fiecare isi avea rolul sau. Astfel, 6 persoane gaseau si discutau cu clientii pe Telegram, 2 persoane aduceau drogurile din Ucraina, iar celelalte 6 persoane impachetau substantele narcotice si le transmiteau clientilor.

Inainte de a primi drogurile, clientii trebuiat sa achite pentru doza solicitata prin intermediat terminalelor de plata, apoi sa transmita vanzatorului copia cecului.





Ulterior, banuitii anuntau clientii unde le vor lasa comanda de droguri. Astfel, puneau substantele narcotice sub borduri, sub pietre, copaci sau tufisuri. Totul se facea pentru ca clientul sa nu vada cine este vanzatorul si sa nu fie observati de oamenii legii.

Astfel, dupa 2 luni, timp in care oamenii legii i-au urmarit pe banuiti, au fost efectuat 25 de perchezitii in casele si masinile celor implicati. In urma descinderilor, au fost descoperite si ridicate circa 3 kg de substante narcotice, carduri bancare pe numele diferitor persoane, 70 de mii de lei, cantare electronice, dar si obiectele cu ajutorul carora suspectii impachetau drogurilor.

Oamenii legii mentioneaza ca in urma investigatiilor au ridicat substante narcotice in valoare de 3 milioane de lei.

14 dintre banuiti au primit mandat de arestare pe un termen de 30 de zile. Cel de-al 15-lea suspectul, care este minor, este cercetat in stare de libertate. Toti risca pana la 15 ani la inchisoare.