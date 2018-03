Ce au gasit jandarmii italieni in lazile cu ceapa dintr-un camion, la un depozit din Roma. Totul trebuia sa ajunga in Romania. Doi romani si un italian, arestati - VIDEO

Camionul a fost descoperit in estul Romei, la un depozit. Oficial, transporta legume din Spania spre Romania, iar oprirea in capitala Italiei le-a parut suspecta politistilor. Astfel, acestia au decis sa verifice cu atentie vehiculul. In lazile cu ceapa au gasit 640 de kilograme de hasis. Drogurile si camionul au fost confiscate.