Drumul de la Varvareuca, unde un localnic a filmat cum rupe din asfaltul proaspat asternut, a inceput sa fie reparat din nou. In inspectie la fata locului a mers ministrul Economiei, Chiril Gaburici - VIDEO

Dupa ce aceste imagini au ajuns in presa, ministrul Economiei, Chiril Gaburici si responsabilii care se ocupa de constructia drumului au mers ieri la fata locului. Gaburici s-a apucat chiar el sa masoare grosimea asfaltului... cu un deget. Astazi muncitorii de la firma care se ocupa de reparatie s-ar fi apucat din nou de lucru, sustine primarul localitatii.

Nina IVANES, PRIMAR SATUL VĂRVĂREUCA: ”El il dau la o parte ca sa indrepte tot ce s-a facut nedrept. Firma si-a luat responsabilitatea.”

Primarita are si o explicatie de ce o portiune de drum nu a fost facuta calitativ.

Nina IVANES, PRIMAR SATUL VĂRVĂREUCA: “Era noaptea, undeva ora 10-11, a ramas un pic in tractor si sa nu ramana ei l-au insirat un pic. Putina neatentie de la specialisti a facut ceea ce s-a primit."

Directorul de santier sustine, insa, ca nu s-a facut nicio greseala. Totusi sustine ca drumul va fi reparat din nou din contul firmei.

Eugen FILIPESCU, ŞEF DE ŞANTIER: ”Noi nu am facut greseli. Stratul de egalizare nu e greseala, e supliment la volum pentru a pastra stratul de uzura. Aceste nu sunt greseli, e proces tehnologic. Ce nu s-a prevazut in deviz noi supliment am pus. -Cum comentati ca omul respectiv lua asfaltul cu mana, e normal asa? E normal, sfarsitul la drum noi special nu-l amorsam, e strat de egalizare. "

Potrivit Mold-Street, contractul prevede ca lucrarile de reparatie sa fie incheiate pana pe data de 19 iulie. Directorul de santier spune insa ca acestea vor continua pana in septembrie.

Eugen FILIPESCU, ŞEF DE SANTIER: "Noi lucrul nu l-am facut, nu l-am dat. In contract scria ca lucrarile sau incheiat pe 19 iulie? Nu sau mai incheiat, la sfarsitul saptamanii ve va incheia. La noi contractul e pana la sfarsitul lui septembrie.”

Acum cateva zile, un locuitor din Varvareuca a postat pe internet mai multe imagini din care se vede cum asfaltul proaspat asternut putea fi luat usor cu mana.

Pentru reparatia drumurilor din Varavareuca s-a alocat in jur de 1 milion de lei si are loc in cadrul poiectului Drumuri bune pentru Moldova, lansat de Partidul Democrat acum cateva luni. El prevede constructia a 1200 de km de drum, in acest an, in toata tara cu un buget de 1,6 miliarde de lei, bani alocati din bugetul de stat.