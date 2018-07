Drumul din Causeni le face viata amara soferilor: este plin de gropi si le strica masinile. “Aici s-a terminat drumul, mai departe se incepe haosul" - VIDEO

Drumul este ciuruit de gropi, pe o portiune de aproape 3 km. Soferii care circula pe acolo se plang ca isi strica masinile si dau vina pe camioanele care se deplaseaza zilnic spre Cimislia.

“Aici s-a terminat drumul, mai departe se incepe haosul. Este distrus tot si demult. Au promis anul acesta sa faca ceva, dar cred ca au probleme cu banii.”

“Singuri vedeti ce drumuri avem, stricam si rutierele.”



“Mai mergem ce sa facem, asa e Moldova noastra. - Cu cat mergeti la ora? - 20, 30, incetisor, stricam camioanele, acestea sunt drumurile Moldovei noastre.”

Chiar daca anul trecut in zona au fost reparati in jur de 10 km de drum, portiunea dintre localitatile Salcuta si Taracalia a ramas neatinsa. Autoritatile locale spun ca soseaua este in gestiunea Administratiei de Stat a Drumurilor. Responsabilii de acolo afirma ca in acest an, nu sunt prevazuti bani pentru reparatia capitala a acestui tronson si ca doar vor fi acoperite gropile.

