"Drumuri bune pentru Moldova 2", inainte ca sa se incheie "Drumuri bune pentru Moldova 1". In preajma alegerilor, Vlad Plahotniuc se lanseaza intr-o cursa a promisiunilor

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PDM: "Oamenii din localitati ne spun ca de zeci de ani, guvernarile le-au promis drumuri bune, dar nu s-au tinut de cuvant. Am sa va prezint o statistica care va demonstra clar diferenta dintre guvernarea din ultimii si cea care este acum.

In 2009-2016, inainte ca PD sa-si asume guvernarea s-au construit mai putin de o mie de km de drumuri, adica 140 km pe an. Noi finalizam si reparam peste 1600 de km pe an, ceea ce inseamna de 12 ori mai mult decat guvernarile. In periaoda 2009-2016 guvernarea care a fost pana acum a conectat la retelele de apa 54 de mii de beneficiari, adica 7500 de beneficiari in fiecare an.

Noi am conectat la retele de apa 106 mii de beneficiari in 2 ani. De 7 ori mai mult decat au facut guvernarile precedente. Acestea sunt cifrele absolut record. Este o relatare clara cum au esuat guvernarile precedente din care au facut parte majoritatea persoanelor care fac acum parte din opozitie. Toate aceste realizari ne incurajeaza ca sa dam o noua amploare proiectele care urmeaza sa le implementam.

Vom lansa in zilele urmatoare "Drumuri bune pentru Moldova 2". Planificam in 2019 sa reparam si sa construim 2600 de km de drumuri pe an, vorbesc de anul 2019. Asa in fiecare an vom construi peste 2 mii de km pe an.

Noi vom conecta la apeduct peste 100 de mii de beneficiari pe an."