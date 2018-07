Drumuri bune si nu prea bune, construite in unele localitati din tara. Un barbat Varvareuca a postat pe internet imagini din care se vede cum asfaltul proaspat asternut poate fi luat usor cu mana. Reactia autoritatilor - VIDEO

Lucrarile la portiunea de drum au inceput cu aproximativ trei zile in urma. Astazi un locuitor al satului, deplasandu-se pe traseu a observat ca stratul proaspat asternut are mai putin de 2 cm grosime si se farama cu usurinta de parca ar fi din plastilina.

Igor ȚIBRIGAN, LOCUITOR SATUL VĂRVĂREUCA: ”Dand cu mana am vazut ca nici nu e pus solutie bituminoasa, e pusa pe glod, toata mizeria de pe drum a fost data sub gard.

Barbatul a mers sa o caute pe primarita, pentru a-i cere socoteala. Aceasta, insa, iar fi spus sa nu se implice.

Igor ŢIBRIGAN, LOCUITOR SATUL VĂRVĂREUCA: ”Sa iti cauti de cap, sunt inspectori speciali.”

Barbatul afirma ca drumul plin de gropi a fost asfaltat inca pe timpul Uniunii Sovietice, iar muncitorii ar fi turnat materialul nou peste cel vechi.

Primarita il contrazice si sustine ca cei aproximativ 700 de metri erau pana de curand drum de tara. Dupa ce filmuletul a aparut pe retelele de socializare, a contactat responsabilii firmei care se ocupa de lucrari, iar acestia i-au spus ca vor face luni o analiza.

Nina IVANES, PRIMAR SATUL VĂRVĂREUCA: ”O sa vada cat de corect, cat nu de corect. Sunt firmele care fac drumuri pentru Moldova.”

Pentru reparatia drumurilor din Varavareuca s-a alocat in jur de 1 milion de lei si are loc in cadrul poiectului Drumuri bune pentru Moldova, lansat de Partidul Democrat acum cateva luni.

Potrivit Mold-Street, lucrarile sunt efectuate de compania Dromas-Cons SRL, detinuta de omul de afaceri Piotr Dacin. Administratia firmei a declarat ca va inspecta lucrarile si daca vor depista ca au fost necalitative, atunci vor repara drumul, din nou, din banii proprii. Proiectul Drumuri bune pentru Moldova prevede constructia a 1200 de km de drum, in acest an, in toata tara cu un buget de 1,6 miliarde de lei, bani alocati din bugetul de stat.