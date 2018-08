Drumurile facute in cadrul programului lansat de democrati au garantie de un an. Chiril Gaburici a prezentat primele rezultate: "Au fost si gafe"

Gheorghe CURMEI, DIRECTOR ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR: “Aceste contracte prevad un an de garantie. Acest an de garantie este intarit cu 10% din valoarea lucarilor.“

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “Pana acum au fost reparate 500 de km de drumuri, dintre care 115 au fost reparate in varianta alba – cu pietris. Au fost si gafe.”

Valoarea lucrarilor executate pana in prezent este de aproape 700 de milioane de lei. In cadrul programului „Drumuri bune pentru Moldova”, lansat de democrati vor fi reabilitati 1275 km de drumuri din 1200 de localiati. In acest scop au fost alocati 1,6 miliarde de lei.