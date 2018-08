Drumuri spalate cu sampon la Orhei. Ilan Sor se lauda ca zilnic strazile din oras sunt curatate in felul acesta - FOTO

Aceste poze au fost postate pe site-ul primariei Orhei. Ilan Sor se lauda ca zilnic, 15 unitati, printre care sase tractoare spala cu solutii speciale si cu apa strazile din oras.

Totodata, pe site-ul primariei se mai arata ca "Cele şase tractoare noi au fost dăruite municipalităţii de Asociaţia Obştească „Pentru Orhei”, la solicitarea edilului municipiului, Ilan Şor." Insa, nu este mentionat de unde Ilan Sor a luat banii.

Primarul de Orhei se va afla sub control judiciar pana cand se va pronunta Curtea de Apel. In februarie, 2018, dosarul lui Sor a fost repratizat la Cahul, iar pana in prezent au avut loc doar 5 sedinte de judecata, 3 dintre care au fost amanate din diferite motive.