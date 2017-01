Gerul a lasat noua blocuri din capitala fara apa calda, iar mai multe autobuze nu s-au putut urni din loc - VIDEO

Aceast camion nu se putea astazi urni din loc, chiar daca se afla pe drum drept, proaspat curatat.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "Acest drum de langa Bacioi.... Asa ca utilajele lucreaza la foc continuu."



"Era impotmolit tot, nu am putut nimic sa fac."

Autoritatile spun ca prioritar intervin pe drumurile principalele. Timp de trei zile in capitala au fost presarate tone de material antiderapant.

Nistor GORZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: "Sunt strazi magistrale, bulevarde, unde cin cauza unui camion parcat pe marginea drumului, autoturisme cu cauciucuri spate, trebuie sa ocoleasca si spartiul curatit se reduce foarte mult."

"Daca sunt masini multe nu pot sa faca, ca incurca masinile."

Stefan RACU, SEF I.M. "EXDRUPO": "Cetatenii si agentii economici sa nu arunce zapada din cele lasata de utilajele de dezapezire."

“Eu am venit pe marginea orasului, normal.”

In unele curti de blocuri zapada sta neatinsa.

„Să mergi e posibil. Pentru bătrâni e mai greu. Ei stau în case, le este frică.”

"E greu, dar ce să-i faci. Nu au curăţat probabil."

"Foarte rau cu sania e foarte greu sa merge fiindca este curatat si pe asfalt e greu de mers cu saniuta."

"Pentru noi cu saniuta este taman bine."

Gerul naprasnic a lasat fara apa calda 9 blocuri si 6 gospodarii.

Iurie ROZLOVAN, DIRECTOR TEHNIC TERMOELECTRICA: "La moment din cauza ingheturilor sunt 9 blocuri deconectate, cum temperaturile se vor schimba, noi le vom reconecta."

“Aseara am observat, am venit de la parinti, am fost la sarbatori. “

“De spalat vesela am incalzit oleaca de apa si fara probleme.“

„Tot Moldova asa traieste, deama la oras is deprinsi mai...”

“Din păcate, aşa este iarna, dar oamenii nu pot fi lăsaţi fără apă caldă.“

Din cauza vremii mai multe autobuze nu s-au putut urni din loc.

Iacob CAPCELEA, DIRECTOR INTERIMAR I.M. "PARCUL URBAN DE AUTOBUZE": "Stare tehnica invechita autobuzelor, ele se defecteaza si se retrag in parc."

Politia indeamna soferii sa-si echipeze corespunzator masinile.

Silviu MUSUC, SEF-ADJUNCT DIRECTIA POLITIE, PRIMARIA CHISINAU: "Cu parere de rau, practica ne-a aratat ca nimeni nu a fost pregatit. Cauciucurile nu au fost schimbate, chiar si acelasi lanturi. Au crezut ca o sa treaca. Suntem preintimpinati toti sa ne pregatim."

Vitalie GRABOVSCHI, SEF DIRECTIA SITUATII EXCEPTIONALE, PRIMARIA CHISINAU: "Incepand cu ziua de miercuri se asteapta un nou ciclon. La moment avem combustibil destul in rezerva pentru a putea face fata."