Drumurile de tara s-au transformat in niste harbuzarii. Pe marginea soselelor comerciantii si-au scos marfa pe tarabe si spun ca nu duc lipsa de clienti: "Pepenii verzi si cei galbeni le fac din ochi" - VIDEO

In drum spre parinti, acesti tineri au decis sa cumpere fructe si legume. Nu au reusit sa mearga la o piata in capitala, asa ca au facut un popas la iarmarocul improvizat pe marginea soselei.

“Este mai accesibil, mai negociem, consideram ca sunt mai naturali, mai putina chimie.”

Igor ne da asigurari ca pepenii verzi si galbeni pe care ii creste singur nu contin nitrati. El spune ca isi vinde marfa si la piata, dar si in strada, ca sa-si scoata investitia.

“Vindem si noi unde putem, cartofi mai crestem in gradina, tot ce se poate de crescut, pana acum ploaie nu a fost, acum doua saptamani a plouat.”

Vasile Tutunaru din Cantemir se trezeste cu noaptea in cap si vine la livada de piersici. Impreuna cu sotia culeg cateva lazi si toata ziua stau pe margine drumului ca sa vanda macar ceva.

Vasile TUTUNARU, AGRICULTOR: “Am fost la raion nu primeste nimeni persicile nici la suc. Stam aici pe marginea drumului necajiti.- Cat este Kilogramul ? 7,6,5 mai cedam sa avem vanzari.”

Barbatul are 60 de ani, iar acum 6 ani a decis sa-si deschida o afacere. A sadit o livada de piersici. In acest an roada este buna, dar se plange ca nu are unde sa o vanda.

Vasile TUTUNARU, AGRICULTOR: “Iata copacii sunt foarte roditori, de nevoie o culegem la rachiu la soc, nu am unde o da, ar fi bine sa o dau toata gramada da asa stau de doua saptamani pe marginea drumului.”

Tot pe marginea soselelor pe langa pepeni verzi si galbeni, mai gasiti si porumb pentru fiert. Potrivit Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor comertul in locuri neautorizate nu este permis si ca oamenii care isi vand marfa pe marginea drumului pot fi amendati de politisti.